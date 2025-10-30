The Foreign Policy Centre называет Грузию центром обхода Россией международных санкций

Согласно статье, санкции, которые Запад ввел против РФ после вторжения в Украину, чтобы сократить военный бюджет Кремля, наоборот, создали «санкционный пузырь» – экосистему посредников, оффшорных юрисдикций и политически благоприятствующих лиц, которая превращает введенные ограничения в прибыль.



The Foreign Policy Centre заявляет, что центром этой системы является Грузия, которая из места пассивного обхода превратилась в стратегического помощника и главный узел сети уклонения РФ от санкций, используя географию, финансовую инфраструктуру и политическую гибкость.



Согласно изданию, Грузия финансово выиграла, способствуя торговле и финансам с РФ.

Это усилило влияние РФ на экономику и политику Грузии. Именно это называется «санкционным пузырем».



Отмечается, что российские технологические компании регистрируются в Дубае, однако нанимают разработчиков в Грузии из-за относительно низкой оплаты и удобства с точки зрения налогов.



Грузинские банки управляют денежными переводами, сбережениями и транзакциями российских эмигрантов.



В материале отмечается, в 2022 году приток капитала из России (реэкспорт, переводы, туризм) составил 14,5% ВВП.



▪ В то же время The Foreign Policy Center указывает, что Грузия является крупным реэкспортером автомобилей в Центральную Азию (часто этим косвенным путем автомобили попадают в РФ).



▪ Импорт в Грузию технологий двойного назначения (например, чипов, электроники) резко возрос, что указывает на реэкспорт в РФ для военных целей. Импорт микрочипов в Грузию вырос на 33 725 % за год (с 375 до 130 140 единиц).



▪ Перевозка некоторых товаров также осуществляется через Тбилисские логистические и таможенные центры, где обрабатывается или изменяется экспортная документация («отмывание места назначения»).



▪ Также, по данным организации, замечен риск «отбеливания происхождения» нефти – российская нефть упаковывается как грузинская и так продается в Европу.



Доля России в импорте нефти в Грузию увеличилась с 8 % (2012) до 61 % (2023).

▪ В Грузии зарегистрировано более 37 000 российских компаний – большинство после 2022 года.



▪ Российские прямые иностранные инвестиции в 2023 году достигли $67 млн, что часто осуществлялось из оффшоров, в том числе с Кипра и Британских Виргинских островов.



▪ В 2023 году российские денежные переводы и туризм принесли Грузии $3,1 млрд долларов.



▪ Российские прямые иностранные инвестиции в 2023 году достигли $67 млн. Эти инвестиции часто осуществлялись через оффшорные юрисдикции.



The Foreign Policy Center указывает, что параллельно со всем этим правительство Грузии («Грузинская мечта») отклонилось от евроатлантического пути.



▪ ЕС приостановил процесс вступления Грузии из-за нарушений на выборах и демократического отката.



▪ Венгрия и Словакия заблокировали санкции ЕС против Грузии, что совпало с «миролюбивой» позицией Тбилиси.



▪ Правительство приняло «закон об оффшорах», который предлагает налоговые льготы желающим ввозить активы из-за границы, что способствует привлечению санкционированной элиты.



▪ Организация также отмечает приказ главы Нацбанка от 2023 года, которым НБГ больше не обязывает коммерческие банки ограничивать доступ к банковским счетам лицам, санкционированным Западом, если в грузинском суде в отношении него не вынесен обвинительный приговор по данному делу.



