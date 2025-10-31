В Бундестаге подтвердили встречу Петера Фишера с представителем партии «За Грузию»

31.10.2025 11:34









Правительство Германии отвечает на вопросы партии «Альтернатива для Германии» относительно аренды послом Германии в Грузии Петером Фишером дорогостоящего жилья у Мамуки Хазарадзе, встреч посла с представителями оппозиции и цели этих встреч.



Как указано в опубликованном ответе Бундестага, информация об аренде дорогостоящего жилья у Мамуки Хазарадзе не соответствует действительности.



Что касается встреч с представителями оппозиции, правительство Германии подтверждает, что Петер Фишер встречался с представителем партии «За Грузию» и что эта встреча состоялась после выборов в органы местного самоуправления, прошедших 4 октября 2025 года. Как отмечает правительство Германии, встречи проводятся в соответствии с Венской конвенцией.



«Федеральное правительство принципиально не комментирует содержание конфиденциальных обсуждений», — говорится в ответе Бундестага.



Кроме того, по данным правительства Германии, в этот период посол Германии встретился один раз с руководителем Государственной канцелярии Грузии и один раз с заместителем министра иностранных дел Грузии.



«Ответ федерального правительства на небольшой запрос депутатов парламента Удо Теодора Хемельгарна, Герольда Оттена, Генриха Коха, других депутатов парламента и парламентской группы AfD.



Разъяснение Федерального правительства



Согласно статье 3 Венской конвенции о дипломатических отношениях, одной из основных задач дипломатического представительства является информирование правительства направляющего государства всеми законными способами о ситуации и событиях в принимающем государстве и представление докладов правительству направляющего государства. Это включает встречи как с представителями правительства, так и с представителями оппозиции.



1. Верно ли, по данным Федерального правительства, что посол Федеративной Республики Германии в Грузии Эрнст Петер Фишер арендовал дорогостоящую недвижимость у лидера грузинской оппозиции Мамуки Хазарадзе?



– Нет, это неправда.



2. С какими оппозиционными группами и политиками встречался посол Федеративной Республики Германии в Грузии Эрнст Петер Фишер за последние десять недель?



– В указанный период посол Германии встречался с представителем оппозиционной партии «За Грузию».



3. Были ли конкретные причины для этих встреч (см. вопрос 2), и если да, то каковы они были?



4. Каковы были цели вышеупомянутых встреч (см. вопрос 2)?



– На вопросы 3 и 4 будут даны ответы вместе – ссылка на разъяснения федерального правительства.



5. Какие темы обсуждались на этих встречах?



6. Почему эти встречи проводились за несколько недель до выборов в органы местного самоуправления в Грузии?



– Мы отвечаем на вопросы 5 и 6 вместе – Федеральное правительство принципиально не комментирует содержание конфиденциальных обсуждений. Кроме того, Федеральное правительство отмечает, что встреча, упомянутая в ответе на вопрос 2, состоялась только после выборов в органы местного самоуправления, состоявшихся 4 октября 2025 года.



7. Как часто посол Федеративной Республики Германия в Грузии встречался с представителями правительства Грузии за последние 12 недель?



– В течение этого периода посол Германии встретился один раз с главой Государственной канцелярии Грузии и один раз с заместителем министра иностранных дел Грузии.



8. С точки зрения Федерального правительства, насколько встречи с грузинскими оппозиционными группами или оппозиционными политиками соответствуют положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях?



– Встречи проводятся в соответствии с Венской конвенцией», – говорится в документе, опубликованном правительством Германии.



Для справки, парламентская фракция партии «Альтернатива для Германии» (AfD) обратилась к федеральному правительству Германии с вопросами относительно посла Германии в Грузии Петера Фишера, которые были опубликованы 13 октября.



Кроме того, на официальном сайте правительства Германии были опубликованы ответы на вопросы партии «Альтернатива для Германии», касающиеся финансирования неправительственных организаций в Грузии и участия в этом процессе посольства Германии, а также посла Германии Петера Фишера.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





