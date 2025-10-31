Бочоришвили: Мы ценим усилия ЮНЕСКО по защите культурного наследия в зонах конфликто

«Культура — это то, что отличает нас друг от друга и формирует нашу идентичность. Её великая сила заключается в удивительной способности соединять и объединять людей. На протяжении веков, благодаря своей богатой и живой истории, Грузия создала и сохранила бесценное культурное наследие, которое продолжает вдохновлять и обогащать человечество», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, выступая на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.



По её словам, географическое положение Грузии между Европой и Азией было не только транспортным или экономическим коридором, но и мостом для идей, традиций и человеческих связей.



«Культурное наследие Грузии отражает как нашу ярко выраженную идентичность, так и то многообразие, которое лежит в сердце нашей нации. Мы гордимся вековыми традициями изготовления грузинского вина и уникальным многоголосным пением, которые признаны ЮНЕСКО шедеврами нематериального культурного наследия человечества. Сердечно приглашаю всех посетить грузинский павильон, где представлены наши винодельческие традиции, и присоединиться к сегодняшнему вечернему приёму, посвящённому нашему полифоническому пению. Песни, которые напоминают нам, что защита и популяризация культурного наследия важны не только для нашего собственного народа, но и для всего человечества», — сказала Мака Бочоришвили.



По её словам, принципы, которыми руководствуется ЮНЕСКО — мир, взаимное уважение и сотрудничество — имеют глубокое значение для Грузии.



«Мир — это не абстрактное понятие, а жизненное стремление. Мы знаем цену конфликту из собственного опыта, когда культура и человеческие связи становятся хрупкими и подвергаются угрозе из-за разделений. Даже сегодня части Грузии остаются под российской оккупацией, и живущие там люди лишены доступа к образованию на родном языке, свободы передвижения и возможности сохранять свою культурную идентичность. Эта реальность напоминает всем нам о важности миссии ЮНЕСКО — обеспечить защиту образования, культуры и наследия везде, без исключений. Мы высоко ценим усилия ЮНЕСКО по охране культурного наследия в зонах конфликтов, предотвращению манипулирования культурой и её использования как инструмента пропаганды, а также по содействию диалогу как единственному ясному пути к примирению и миру. В этом духе Грузия остаётся твёрдо приверженной миру и принципам международного права, защите суверенитета, территориальной целостности и прав человека», — подчеркнула министр.



По её словам, образование, наряду с культурой и наукой, является сердцем миссии ЮНЕСКО и формирует основу устойчивого мира и развития для Грузии.







