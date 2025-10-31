«Грузинская мечта» внесла в Конституционный суд иск с требованием запрета главных оппозиционных партий

Правящая «Грузинская мечта» внесла в Конституционный суд иск с требованием их запрета. Вопрос о регистрации обращения будет решён в течение ближайших трёх дней, а само решение будет вынесено за 9 месяцев. В иске требуется признать неконституционными "Коалицию за перемены", "Единое Национальное движение" и "Сильную Грузию - Лело". На последних выборах в Парламент страны они заняли соответственно 2,3 и 4 места (общее число голосов, ровно 30%). Ранее в списке была и 5-ая партия, экс-премьера Гахария "За Грузию", но ее в последний момент решили не запрещать после того, как она прервала бойкот заседаний и получила мандаты.



В иске сказано о попытке "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". Партиям вменяют нарушение прав человека в период с 2004 по 2012 годы, так и попытки саботировать работу парламента в период с 2012 года, когда партии оказались в оппозиции. Также сказано о "посягательстве на независимость Грузии, нарушение территориальной целостности страны" и в его обоснования входят события, связанные с войной 2008 года, а также призывами открыть второй фронт после 2022 года, лидеров этих субъектов обвиняют в содействии иностранной силе.



У Конституционного суда будет девять месяцев для принятия решения по данному вопросу. Иск настолько насыщен доказательствами, настолько явно видно зло, которое эти партии причинили стране, что мне не представляется какой-либо суд в мире, который отказался бы удовлетворить этот иск

— рассказал депутат «Грузинской мечты» Давид Матикашвили.



Конституционный суд, помимо запрета самой партии, может принять ограничения деятельности конкретных политиков. Признание партий неконституционными повлечет за собой упразднение регистрации как политических субъектов, а на их членов распространится запрет на участие в политической жизни страны и занятие государственных должностей.





