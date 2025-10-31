Мэр Батуми Гиорги Цинцадзе поздравил Турцию с 102-летием провозглашения Республики

Мэр Батуми Гиорги Цинцадзе вместе с председателем правительства Аджарии Сулханом Тамазашвили и представителями местных властей принял участие в торжественном приёме, посвящённом 102-й годовщине провозглашения Турецкой Республики.



Гиорги Цинцадзе поздравил генерального консула Турецкой Республики в Батуми Аднана Алтая Алтынора с национальным праздником и пожелал ему успехов.



«Поздравляю нашего друга и соседа — Турецкую Республику и турецкий народ с этой важной датой. Грузию и Турцию связывают многолетние тесные отношения, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве. Уверен, что и впредь наша дружба объединит немало значимых проектов и инициатив, которые принесут пользу как нашему городу, так и всему региону», — заявил мэр Батуми Гиорги Цинцадзе.





