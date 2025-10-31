Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Мэр Батуми Гиорги Цинцадзе поздравил Турцию с 102-летием провозглашения Республики


31.10.2025   13:19


Мэр Батуми Гиорги Цинцадзе вместе с председателем правительства Аджарии Сулханом Тамазашвили и представителями местных властей принял участие в торжественном приёме, посвящённом 102-й годовщине провозглашения Турецкой Республики.

Гиорги Цинцадзе поздравил генерального консула Турецкой Республики в Батуми Аднана Алтая Алтынора с национальным праздником и пожелал ему успехов.

«Поздравляю нашего друга и соседа — Турецкую Республику и турецкий народ с этой важной датой. Грузию и Турцию связывают многолетние тесные отношения, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве. Уверен, что и впредь наша дружба объединит немало значимых проектов и инициатив, которые принесут пользу как нашему городу, так и всему региону», — заявил мэр Батуми Гиорги Цинцадзе.


