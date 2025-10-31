Отчет о расширении ЕС касательно Грузии будет опубликован 4 ноября

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос представит членам комитета Европарламента по иностранным делам пакет мер по расширению 2025 года.



По данным Европпарламента, по этому вопросу также состоятся дебаты, которые будут сфокусированы на прогрессе, достигнутом странами-кандидатами и потенциальными кандидатами на пути к членству в ЕС.



После оценки комиссией связанных с ЕС реформ в данных странах докладчики комитета разработают резолюции с выводами и рекомендациями парламента для каждой страны.



Напомним, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский несколько дней назад заявил, что 4 ноября будет опубликован отчет о расширении по Грузии. «Это будет очень длинный и содержательный документ, представленный Еврокомиссией, в котором будет детально описано то, что произошло в Грузии за последний один год и как это связано со стремлением Грузии стать членом Евросоюза. 4 ноября очень важная дата, в этот день в Брюсселе состоится пресс-конференция, которую проведут вице-президент Еврокомиссии Кайя Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. В тот же день, 4 ноября, я также проведу пресс-конференцию в Тбилиси, чтобы ответить на вопросы о том, насколько хорошо или плохо работает Грузия», - отметил посол.





