Осужденный за наркопреступление Артем Грибуль начал голодовку

31.10.2025 15:13





Осуждённый за наркопреступление Артём Грибуль начал голодовку. Об этом «IPN» сообщила правозащитница Дарья Самодурова.



Как заявила правозащитница, осуждённый Грибуль позвонил ей сегодня и сообщил о начале голодовки.



По словам адвоката, причиной начала голодовки стали действия, предпринятые в пенитенциарном учреждении в отношении жены Артёма Грибуля, осуждённой Анастасии Зиновкиной.



«Он позвонил утром. Как вы знаете, вчера распространилась информация о том, что с Анастасией Зиновкиной было бесчеловечное обращение в пенитенциарном учреждении № 5. Она рассказала об этом своему другу, и информация распространилась. Я поговорила с ней, и Зиновкина подтвердила этот факт. Грибуль узнал об этом по телевизору, позвонил мне, был довольно эмоционален, я его успокоила, однако он сообщил, что начал голодовку. Он требует, чтобы все, кто бесчеловечно обращался с Анастасией Зиновкиной, были выявлены, освобождены со службы и наказаны по всей строгости закона», - сказала адвокат.



Для справки, Тбилисский городской суд признал виновными супругов Анастасию Зиновкину и Артёма Грибуля, задержанных по обвинению в наркопреступлении в рамках текущих протестных акций.



Решением судьи Нино Галусташвили они были приговорены к 8,5 годам лишения свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





