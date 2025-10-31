Парламентская ассамблея «Евронест» опубликовала резолюцию, в которой также упоминается Грузия

Парламентская ассамблея «Евронест» опубликовала резолюцию, в которой также говорится о Грузии.



В документе отмечается, что события последних месяцев показали серьёзный откат демократии.



«События, произошедшие в Грузии в последнее время, продемонстрировали серьёзный откат демократии, включая фальсифицированные парламентские выборы 26 октября 2024 года, заявление правительства 28 ноября 2024 года о переносе переговоров о вступлении в Европейский союз до 2028 года и последующее принятие серии антидемократических законодательных актов, направленных на подавление любых инакомыслящих голосов, особенно представителей гражданского общества, академических кругов и независимых СМИ; нападения на меньшинства, в частности на ЛГБТ+ сообщество, и устранение жизнеспособной демократической политической оппозиции», — говорится в резолюции.



Согласно резолюции, там, где Россия не вмешивается военным путём, она стремится доминировать в информационном пространстве стран Восточного партнёрства, и Грузия является наилучшим примером этого подхода.



Резолюция подчёркивает, что политика Восточного партнёрства остаётся рамочной платформой, обеспечивающей устойчивое взаимодействие между правительствами и гражданским обществом для поддержания демократической подотчётности и контроля, несмотря на любые задержки или приостановку переговоров о вступлении в ЕС.



«В условиях политической нестабильности, демократического отката, растущего авторитаризма и вызовов международному порядку, основанному на правилах, а также в условиях геополитических трудностей, усугублённых агрессией России против Украины, политика Восточного партнёрства сыграла решающую роль в сохранении ориентира для стран региона и их граждан на ценности и принципы Евросоюза.



Продолжение инвестиций в эффективное верховенство закона, стабильные демократические институты и безопасность — единственный путь к сохранению прошлых достижений и обеспечению процветающего будущего, а также к устойчивым, необратимым изменениям и сближению с ЕС. При этом необходимо увеличить усилия по борьбе с дезинформацией», — отмечается в документе.



В резолюции также подчёркивается, что наряду с агрессивной войной России против Украины, сильное политическое вмешательство, попытки аннексии и незаконная оккупация территорий в других странах Восточного партнёрства — таких, как Абхазия и Цхинвальский регион в Грузии, Приднестровье в Молдавии — представляют серьёзную угрозу региону и всей Европе.



«Ассамблея призывает к ужесточению экономических и финансовых санкций против Российской Федерации и ограничению торговых операций с ней до тех пор, пока она не прекратит агрессивную войну против Украины и гибридные атаки, которые угрожают Европейскому союзу и странам Восточного партнёрства.



Подчёркивается, что устойчивый мир и человеческая безопасность в регионе «Восточного партнёрства» имеют решающее значение для ЕС. Ассамблея вновь подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета, территориальной целостности и политической независимости стран Восточного партнёрства в их международно признанных границах, включая территориальные воды», — говорится в резолюции.



В документе «Евронест» осуждает систематические нападки режима «Грузинской мечты» на демократические институты, политическую оппозицию, независимые СМИ, гражданское общество, академические круги и судебную независимость, а также фальсифицированные парламентские выборы 26 октября 2024 года, которые «нарушили демократические нормы и стандарты» и, следовательно, не признаёт самопровозглашённое правительство партии «Грузинская мечта».



«Резолюция решительно осуждает жестокое подавление мирных протестов, произвольные аресты граждан, журналистов, активистов и политических лидеров, систематические нарушения фундаментальных свобод; призывает власти Грузии немедленно освободить всех политических заключённых и других незаконно задержанных лиц; в частности, требует немедленного и безусловного освобождения лауреата премии Сахарова — Мзии Амаглобели, снятия с неё всех обвинений и осуждает её политически мотивированное заключение и уголовное преследование.



Выражает глубокую озабоченность тем, что правящая партия «Грузинская мечта» отказалась от пути европейской интеграции и вступления в НАТО; отмечает, что принятие антидемократических законов фактически остановило процесс интеграции Грузии в ЕС.



Указывает, что намерение «Грузинской мечты» запретить политические партии фактически установит однопартийную диктатуру в Грузии и призывает международное сообщество к немедленным действиям.



Призывает Еврокомиссию и Европейский Совет пересмотреть безвизовый режим для Грузии и приостановить его для ответственных за авторитарный откат страны лиц.

Подчёркивает, что «Грузинская мечта» несёт полную ответственность за любые последствия возможной приостановки безвизового режима для граждан Грузии», — говорится в резолюции.



Резолюция призывает руководство Евросоюза немедленно отреагировать на демонтаж демократического порядка в Грузии и поддержать независимые грузинские СМИ всеми возможными средствами, включая финансовую помощь, чтобы сохранить свободу прессы и медиаплюрализм.



Она также призывает ЕС увеличить поддержку независимых журналистов и СМИ в странах «Восточного партнёрства», выражая глубокую обеспокоенность произвольными задержаниями, преследованием и насилием в отношении журналистов в Грузии, а также принятием драконовского закона «О регистрации иностранных агентов».



Для справки, партия «Грузинская мечта» отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи «Евронест» в Ереване.



Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили направил в ассамблею открытое письмо, объяснив, почему делегация парламента Грузии воздержалась от участия в 12-й пленарной сессии.



По его словам, недавние действия ассамблеи вызывают серьёзную обеспокоенность в связи с несоответствием основополагающим принципам и целям её учредительного акта и Пражской декларации Восточного партнёрства.



Кроме того, председатель парламента Шалва Папуашвили заявил:



«Сессия Евронеста проводится в регионе Южного Кавказа, но в ней не участвуют Грузия и Азербайджан — это показывает, что в поведении Европарламента что-то не так».



По его словам, на самом деле «под прикрытием НПО приглашены представители партий «Единое национальное движение», «Лело», «Европейская Грузия» и «Дроа»».





