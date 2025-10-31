Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Мачарашвили: Политика власти направлена ​​на минимизацию коррупции на всех уровнях


31.10.2025   15:14


«Политика властей направлена на то, чтобы свести коррупцию на всех уровнях к минимуму», — заявил член партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили.

По его словам, борьба с коррупцией не имеет альтернативы.

«Говорить на подобные темы непросто, но реальность и факты требуют соответствующей реакции. Об этом сообщает общественности компетентное ведомство. Это свидетельствует о том, что у властей есть чёткая политика — свести коррупцию на всех уровнях к минимуму. Подробности известны самому министерству. Сейчас процесс развивается именно в этом направлении — борьба с коррупцией будет безальтернативной», — отметил Мачарашвили.

Напомним, что, по заявлению Следственной службы Министерства финансов Грузии, был задержан бывший заместитель министра инфраструктуры Коба Габуния, а в доме бывшего министра Ираклия Карселадзе проведён обыск.


