Адвокат задержанного экс-замминистра регионального развития: он удивлён задержанием

Бывший заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Коба Габуния удивлён задержанием, заявил его адвокат Гоча Квирикашвили после выхода из Дигомского изолятора временного содержания.



«Мы выясним, входило ли в его компетенцию то, в чём его обвиняют, или нет. На каком основании его задерживают, есть ли у них доказательства, мы узнаем после ознакомления с материалами дела. У министра есть заместители, он не знает точно, входило ли в его компетенцию то, в чём его обвиняют», — сказал Квирикашвили.



На вопрос, знаком ли Габуния с задержанными руководителями Lagi Capitals или покровительствовал им, адвокат ответил отрицательно.



«Нет, это частная компания, у заместителя министра не было полномочий её контролировать. Мы это увидим в материалах дела. Посмотрим, какие у них есть материалы, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, это было показано по телевидению. Они должны предоставить нам конкретные доказательства, чтобы убедиться, превысил ли он свои должностные полномочия или умышленно не исполнил их», — сказал Квирикашвили.



Напомним, Министерство финансов и Служба государственной безопасности задержали бывшего заместителя министра регионального развития и инфраструктуры Кобу Габунию. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.



Следствие установило, что руководители компании Lagi Capital были задержаны по делу о мошенническом завладении 9 365 801 лари, выделенных на реабилитацию 30 детских садов, а также о легализации незаконных доходов на сумму 1 211 000 лари.



Согласно материалам следствия, в период с июля 2023 года по май 2024 года представленные компанией Lagi Capital авансовые требования в Фонд муниципального развития были необоснованными и лишь частично подтверждёнными.



По поручению Кобы Габуния должностные лица фонда злоупотребили служебными полномочиями и несмотря на то, что ранее полученные компанией средства не были использованы по назначению, всё же выделили ей дополнительные 11 218 380 лари аванса, из которых руководство компании мошенническим путём завладело более 9,3 миллиона лари, заявила Ахалая, заявили в Следственной службе Минфина.



