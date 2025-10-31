Чкония: Я не мог себе представить, что в Грузии существовали такие большие суммы, чтобы украсть

По заявлению бизнесмена Темура Чкония, он не мог представить, что в Грузии такая коррупция. Об этом бизнесмен Темур Чкония заявил журналистам перед встречей представителей бизнеса с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, оценивая задержание бывших высокопоставленных чиновников и начатые в отношении некоторых из них правовые процедуры.



«То, что была такая коррупция, из моего опыта, глядя на коррумпированных, я не мог и представить себе такую большую коррупцию. И то, что в Грузии существуют такие огромные суммы, не только для заработка, но и для кражи. Это очень серьёзная проблема. Не знаю, на каком уровне эта коррупция прекратится. Будет ли в высших эшелонах, скажем, дойдут на уровень глав управ, миллионеров в парламенте, не знаю», - заявил Темур Чкония телеканалу «ТВ Пирвели».



Для справки, премьер-министр Ираклий Кобахидзе проводит встречу с представителями бизнеса. Встреча проходит в гостинице «Параграф». Бизнесмены обсудят с главой правительства планируемую реформу образования.





