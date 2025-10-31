ПА Евронест: осуждаем жесткие репрессии против мирных протестов в Грузии

31.10.2025





Парламентская ассамблея Евронест опубликовала резолюцию, которая в том числе касается Грузии. В документе говорится, что последние события свидетельствуют об упадке демократии и осуждаются попытки партии «Грузинская мечта» подавить мирные протесты и ежедневные задержания.



«Недавние события в Грузии продемонстрировали серьёзный откат демократии, включая фальсифицированные парламентские выборы 26 октября 2024 года и заявление правительства от 28 ноября 2024 года о переносе переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также последующие антидемократические законодательные действия, направленные на подавление всех остальных инакомыслящих.



Мы решительно осуждаем жесткие репрессии против мирных протестов, задержание рядовых граждан, журналистов, активистов и политических лидеров, а также систематические нарушения основных свобод.



Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения лауреата премии имени Сахарова Мзии Амаглобели, снятия с неё всех обвинений и осуждаем её политически мотивированный арест и уголовное преследование», — говорится в резолюции.





