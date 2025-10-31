Министр внутренних дел Грузии встретился с послом Китая

31.10.2025 16:40





Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Чжоу Цянем.



Как сообщает МВД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы стратегического партнерства между Грузией и Китайской Народной Республикой.



«Министр внутренних дел подчеркнул важность сотрудничества между правоохранительными органами двух стран и отметил, что партнерство между Грузией и Китайской Народной Республикой динамично развивается в этом направлении.



В конце встречи Гека Геладзе поблагодарил Чжоу Цяня за вклад в развитие отношений между двумя странами», — говорится в сообщении МВД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





