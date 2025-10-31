Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Министр внутренних дел Грузии встретился с послом Китая


31.10.2025   16:40


Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Чжоу Цянем.

Как сообщает МВД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы стратегического партнерства между Грузией и Китайской Народной Республикой.

«Министр внутренних дел подчеркнул важность сотрудничества между правоохранительными органами двух стран и отметил, что партнерство между Грузией и Китайской Народной Республикой динамично развивается в этом направлении.

В конце встречи Гека Геладзе поблагодарил Чжоу Цяня за вклад в развитие отношений между двумя странами», — говорится в сообщении МВД.


