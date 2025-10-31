В отношении экс-заместителя главы Службы доходов возбуждено уголовное дело

31.10.2025 16:46





Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Службы доходов Владимира Хундадзе по факту злоупотребления должностными полномочиями. Как сообщают в ведомстве, Хундадзе был лично знаком с Борисом Гогичаишвили, который вместе с сообщниками незаконно производил и хранил в городе Гори алкогольные напитки – виски и водку, под иностранными торговыми марками.



67-летнему Борису Гогичаишвили, депутату городского собрания Гори от партии «Грузинская мечта», избрана мера пресечения в виде лишения свободы.



В показаниях, полученных телеканалом «ТВ Пирвели», Борис Гогичайшвили заявил, что поддельные алкогольные напитки разливались по заказу российской компании. На первом этапе виски под названием, придуманным им самим («Боркан»), приобретала компания, зарегистрированная в России, но затем возникли проблемы со сбытом.



«Для безопасного ввоза в Грузию различной продукции, необходимой для производства алкогольных напитков, Б. Гогичаишвили обратился за помощью к Владимиру Хундадзе, в должностные полномочия которого входил контроль и надзор за таможенными процедурами. Владимир Хундадзе постоянно давал Борису Гогичаишвили указания о целесообразных сроках ввоза и таможенного оформления продукции, а также указывал на содержание таможенного оформления продукции, чтобы она не представляла угрозы при таможенном оформлении», — говорится в заявлении прокуратуры.



В ведомстве подчеркивают, что Хундадзе точно знал, какие преступления совершают Борис Гогичаишвили и его сообщники. Однако он не предпринял соответствующих официальных действий и не уведомил другие государственные органы о совершенном тяжком преступлении.



Владимиру Хундадзе заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Прокуратура требует назначить ему наказание в виде лишения свободы.



16 сентября в Гори в специально оборудованном помещении были обнаружены более 75 000 бутылок алкогольных напитков, изготовленных с использованием товарных знаков различных иностранных брендов. Их стоимость превышает несколько миллионов лари. Прокуратура начала уголовное преследование в отношении семи лиц.



Владимир (Заза) Хундадзе занимал должность заместителя руководителя Службы доходов в 2019–2025 годах. Два месяца назад он покинул эту должность.



Брат Владимира Хундадзе задержан по другому делу



На брифинге, проведённом в прокуратуре 22 октября, стало известно о задержании Кобы Хундадзе – брате Владимира Хундадзе, однокурсника и брата шафера бывшего главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили.



22 октября в ходе обыска, проведённого в рамках продолжающегося расследования дела о коррупции, в его доме были изъяты 1 319 300 долларов США, рассортированные по 94 конвертам.



СГБ также провела обыски в домах Григола Лилуашвили, бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе и ряда связанных с ними лиц.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





