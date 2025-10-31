Каладзе: Реабилитация станции метро «Варкетили» завершится к концу года

Реабилитация станции метро «Варкетили» завершится к концу года - мы не смогли найти компанию для выполнения данных работ. Была одна компания, которая не смогла выполнить обязательства - мы её выгнали, была вторая компания, которая не смогла выполнить обязательства - выгнали. Мы перед огромными проблемами, - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос на заседании городского сакребуло.



По словам Каладзе, многие компании воздерживались от участия и проведения соответствующих работ.



«Мы никогда не скрывали, мы всегда говорили прямо, в том числе о вызовах и трудностях, связанных с реабилитацией станции метро «Варкетили». Мы не могли найти компанию, которая выполнила бы эти работы. Была одна компания, которая не выполнила свои обязательства – мы её выгнали, была вторая компания – не смогла выполнить – выгнали. Мы перед огромными проблемами, потому что у нас нет экспертов в этом направлении, у нас нет компаний с соответствующим опытом, которые могут выполнять такого типа работы.



Мы начинали что-то делать, и выяснялось, что в своде тоннеля проблемы. Мы наняли иностранных экспертов, привезли их, проект был переработан и изучен с самого начала. Для нас главное, чтобы всё, что мы делаем, было сделано безопасно, тем более, помним, что произошло в метро «Варкетили». Многие компании воздерживаются - боятся, избегают входить и проводить соответствующие работы. Однако сегодня все исследования проведены, и станция метро была временно закрыта для проведения необходимых работ, не могла обслуживать пассажиров и открылась в конце августа. К Новому году работы в этом направлении будут полностью завершены», - заявил Каха Каладзе.





