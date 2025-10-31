Кобахидзе: теоретически невозможно работать по 8 часов в 2 или 3 разных учреждениях

31.10.2025 18:09





Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе прокомментировал новый закон, согласно которому лица, работающие в государственном секторе, не смогут заниматься дополнительной оплачиваемой деятельностью без письменного согласия руководителя учреждения. Будет проведена оптимизация расходов и кадров, что обеспечит более эффективную работу государственного сектора, заявил Кобахидзе.



«Была сформирована неправильная практика, когда люди работали на полную ставку в двух, а иногда и в трёх местах одновременно. Теоретически невозможно работать по 8 часов в двух или трёх разных учреждениях. Эту практику необходимо изменить. Будет проведена оптимизация расходов и кадров, и в таких условиях государственная служба станет функционировать более правильно.



Если человек работает на нескольких должностях из-за того, что его зарплата и доход недостаточны, необходимо повысить ему оплату труда. Есть дефицитные профессии и случаи, когда государственная зарплата не соответствует требованиям рынка. В таких условиях не нужно фиктивно оформлять человека на две или три должности, нужно предложить ему оплату, соответствующую рыночным условиям. Это будет правильный подход, а не искусственное оформление», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Новая норма вступит в силу с 1 ноября. В соответствии с поправками, госслужащие смогут заниматься научной, педагогической или творческой деятельностью только на основании письменного согласия руководителя соответствующего госучреждения или иного уполномоченного законом лица.



Письменное согласие руководителя потребуется также сотрудникам, работающим по трудовым договорам в государственных учреждениях и юридических лицах публичного права, если они хотят получать доход от другой оплачиваемой работы.



В случае нарушения данного закона лицо, работающее в государственном секторе, будет уволено со своей должности и лишено права трудоустройства в государственной службе сроком на два года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





