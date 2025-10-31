Купрадзе: Кобахидзе подтверждает, что запрещает «Лело» из-за того, что мы не вошли в нелегитимный парламент

31.10.2025 18:12





Заявленная цель Иванишвили – убийство демократии в этой стране, и в свое время он анонсировал это ещё до выборов - Кобахидзе подтверждает, что запрещает «Лело» из-за того, что мы не вошли в нелегитимный парламент, что является надуманным, смехотворным аргументом с их стороны, - заявил генеральный секретарь «Лело - Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе, говоря о подготовленном «Грузинской мечтой» конституционном иске, в котором правящая партия требует запретить три политических субъекта, включая «Лело».



«Заявленная цель Иванишвили – убийство демократии в этой стране, и в свое время он анонсировал это ещё до выборов, когда заявил, что его «антигрузинская мечта», его российские цели нуждаются в конституционном большинстве, которое он затем использует для запрета оппозиции.



Ираклий Кобахидзе подтверждает, что запрещает «Лело», потому что мы не вошли в нелегитимный парламент, что является надуманным, смехотворным аргументом с их стороны. С самого начала у Иванишвили была открыто заявленная цель, что ему необходимо конституционное большинство для запрета прозападных оппозиционных партий и «Лело», что он пытается сделать сегодня, но это не будет нашей повесткой дня. Наша повестка дня - борьба за интересы граждан Грузии и смена власти, что произойдёт обязательно и неизбежно», - заявил Ираклий Купрадзе.



Для справки, «Грузинская мечта» обратилась в Конституционный суд с требованием о запрете трёх партий. По информации Шалвы Папуашвили, в иске, подготовленном правящей партией, содержится требование признать неконституционными и запретить следующие партии: «Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия - Лело».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





