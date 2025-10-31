|
Папуашвили: Пресечение обхода санкций - не обязательство, а наша добрая воля
31.10.2025 18:36
Напомню всем, что Грузия не вводила двусторонние санкции в отношении России, и пресечение обхода санкций, введённых Евросоюзом, это не обязанность Грузии, а наша добрая воля, - написал в Facebook председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Таким образом Папуашвили откликается на оценку «Детектора мифов», что заявления представителей «Грузинской мечты» относительно письма Евросоюза о действиях Грузии в связи с риском обхода санкций это «манипуляция».
Как он отмечает, когда Брюссель отвечает на эту добрую волю нападками нанятых им «НПО», это прежде всего показывает советское отношение Брюсселя к независимости Грузии.
«Интересно, что Брюссель отвечает на соблюдение нами системы санкций такой профинансированной пропагандой.
Когда Брюссель отвечает на эту добрую волю нападками нанятых им «НПО», это прежде всего показывает советское отношение Брюсселя к независимости Грузии», - написал Папуашвили.
