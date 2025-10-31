Генсек «Лело»: заявленная цель Иванишвили – убить демократию в этой стране

31.10.2025 18:42





«Заявленная цель Иванишвили – убить демократию в этой стране», так генеральный секретарь «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе расценивает конституционный иск «Грузинской мечтой» по запрету трёх политических объединений, включая «Лело».



«Он заявил об этом ещё до выборов, сказав, что его «антигрузинская мечта», его российские цели нуждаются в конституционном большинстве, которое он затем использует для запрета оппозиции.



Ираклий Кобахидзе подтверждает, что запрещает «Лело», потому что мы не прошли в нелегитимный парламент, что является надуманным и нелепым аргументом с их стороны. Иванишвили с самого начала открыто заявлял о своей цели – о необходимости конституционного большинства для запрета оппозиционных прозападных партий и «Лело», что он пытается сделать и сегодня.



Наша повестка дня – борьба за интересы граждан Грузии и смена власти, что обязательно и неизбежно произойдёт», — заявил Ираклий Купрадзе.



Напомним, «Грузинская мечта» обратилась в Конституционный суд с требованием запрета трёх партий. В конституционном иске «Мечат» требует признать неконституционными и запретить: «Национальное движение», «Коалицию за перемены» и «Сильную Грузию – Лело».



