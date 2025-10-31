Аджария завершает октябрь с рекордными показателями бюджета

31.10.2025 18:43





Председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили открыл заседание правительства подведением итогов октября, отметив, что минувший месяц стал месяцем побед не только для региона, но и для всей страны.



"Поздравляю мэров муниципалитетов, которые сегодня присутствуют на заседании, с началом исполнения своих полномочий. Задача нашей команды — чтобы в течение следующих четырёх лет местное самоуправление работало эффективно и с активным участием граждан," — заявил Тамазашвили.



Работа над проектом бюджета Аджарии на 2026 год завершена. Бюджет региона впервые превысит 1 миллиард лари, а прогнозируемый доход составит 800 миллионов лари.



"Такие финансовые показатели свидетельствуют о том, что экономика региона продолжает устойчивое и стабильное развитие. Это больше благополучия и возможностей для наших граждан, а также новые программы в социальных, медицинских, сельскохозяйственных и образовательных направлениях," — подчеркнул глава правительства.



По словам Тамазашвили, в Аджарии стартовал сезон сбора цитрусовых, являющийся важной опорой региональной экономики. Ожидается, что объём урожая вырастет на 30% по сравнению с прошлым годом. Для координации сбора и сбыта продукции уже создан специальный штаб.



Глава правительства также выделил международные и образовательные успехи региона:

Батуми был признан ведущим круглогодичным туристическим направлением Европы на церемонии World Travel Awards, что укрепило позиции региона на мировой туристической карте.



Кроме того, двое педагогов из Аджарии вошли в десятку победителей Национальной премии учителя, что подчеркнуло высокий уровень образования в регионе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





