В Батуми прошла встреча делегации из Китая и представителей культурных ведомств Аджарии

31.10.2025 18:46





Сегодня представители Министерства культуры Аджарии, Департамента туризма и Агентства по охране культурного наследия встретились с делегацией города Чжаоцин Китайской Народной Республики, находящейся в Аджарии с официальным визитом.



На встрече обсудили вопросы углубления двусторонних отношений, а также возможности сотрудничества между бывшей летней резиденцией Лао Цзиньцзяо в Кобулети и Центром чайной культуры имени Лао Цзиньцзяо в Чжаоцине.



Агентство по охране культурного наследия Аджарии активно реализует проект реставрации бывшей дачи Лао Цзиньцзяо, где будет создан музей, посвящённый известному агроному. В оформлении музея примут участие и потомки Лао Цзиньцзяо.



В рамках визита будет подписан меморандум о сотрудничестве между муниципалитетами Кобулети и Чжаоцин, а делегаты посетят крепость Петра, музеи братьев Нобелей и Харитона Ахвледиани.





