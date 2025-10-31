|
|
|
В Батуми прошла встреча делегации из Китая и представителей культурных ведомств Аджарии
31.10.2025 18:46
Сегодня представители Министерства культуры Аджарии, Департамента туризма и Агентства по охране культурного наследия встретились с делегацией города Чжаоцин Китайской Народной Республики, находящейся в Аджарии с официальным визитом.
На встрече обсудили вопросы углубления двусторонних отношений, а также возможности сотрудничества между бывшей летней резиденцией Лао Цзиньцзяо в Кобулети и Центром чайной культуры имени Лао Цзиньцзяо в Чжаоцине.
Агентство по охране культурного наследия Аджарии активно реализует проект реставрации бывшей дачи Лао Цзиньцзяо, где будет создан музей, посвящённый известному агроному. В оформлении музея примут участие и потомки Лао Цзиньцзяо.
В рамках визита будет подписан меморандум о сотрудничестве между муниципалитетами Кобулети и Чжаоцин, а делегаты посетят крепость Петра, музеи братьев Нобелей и Харитона Ахвледиани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна