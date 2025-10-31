Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Батуми прошла встреча делегации из Китая и представителей культурных ведомств Аджарии


31.10.2025   18:46


Сегодня представители Министерства культуры Аджарии, Департамента туризма и Агентства по охране культурного наследия встретились с делегацией города Чжаоцин Китайской Народной Республики, находящейся в Аджарии с официальным визитом.

На встрече обсудили вопросы углубления двусторонних отношений, а также возможности сотрудничества между бывшей летней резиденцией Лао Цзиньцзяо в Кобулети и Центром чайной культуры имени Лао Цзиньцзяо в Чжаоцине.

Агентство по охране культурного наследия Аджарии активно реализует проект реставрации бывшей дачи Лао Цзиньцзяо, где будет создан музей, посвящённый известному агроному. В оформлении музея примут участие и потомки Лао Цзиньцзяо.

В рамках визита будет подписан меморандум о сотрудничестве между муниципалитетами Кобулети и Чжаоцин, а делегаты посетят крепость Петра, музеи братьев Нобелей и Харитона Ахвледиани.


