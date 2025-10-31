Каладзе: Мне сложно говорить, кто будет задержан

31.10.2025 19:46





Мне сложно говорить, кто будет задержан - факт очень тяжёлый, очень плохой, неприятный, - так мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил на вопрос журналистов, не ожидает ли он ареста бывшего министра инфраструктуры Ираклия Карселадзе.



«Мне сложно говорить, кто будет задержан. Разъяснения в связи с этим дадут соответствующие ведомства. Всё зависит от следствия. Соответственно, мне предварительно сложно делать какие-либо пояснения по этому поводу. Факт очень тяжёлый, очень плохой, неприятный. Когда дело касается бывших соратников по команде, конечно, это является ещё более отягчающим», - заявил Каладзе.





