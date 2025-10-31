|
ЕС: 13 000 студентов и представителей академического персонала из Грузии прошли обучение и тренинги в Европе по программе Erasmus+
31.10.2025 20:20
За последние десятилетия обучение и тренинги в Европе по программе Erasmus+ прошли более 13 000 студентов и представителей академического персонала из Грузии. Информацию распространяет представительством ЕС в Грузии.
В информации говорится, что расходы на проезд, обучение и проживание студентов были полностью профинансированы Евросоюзом.
«Эти обмены открыли двери к образованию и инновациям, помогая молодым людям из Грузии приобретать новые навыки, перспективы и карьерные возможности.
290 грузинских студентов обучались в ведущих европейских университетах по единым магистерским стипендиям программы Erasmus Mundus, - что способствовало их академическому успеху и профессиональному росту.
В то же время более 22 000 молодых людей из Грузии приняли участие в финансируемых ЕС молодежной учебной мобильности, культурных проектах и учебных программах, укрепляя диалог, включенность и разделяя общие европейские ценности.
Среди стран-партнеров за пределами Евросоюза Грузия занимает 4-е место в плане исходящей мобильности посредством программы Erasmus+, что отражает желание граждан Грузии получать знания, опыт и налаживать связи в Европе», - говорится в информации.
