ЕС: 13 000 студентов и представителей академического персонала из Грузии прошли обучение и тренинги в Европе по программе Erasmus+

31.10.2025 20:20





За последние десятилетия обучение и тренинги в Европе по программе Erasmus+ прошли более 13 000 студентов и представителей академического персонала из Грузии. Информацию распространяет ​​представительством ЕС в Грузии.



В информации говорится, что расходы на проезд, обучение и проживание студентов были полностью профинансированы Евросоюзом.



«Эти обмены открыли двери к образованию и инновациям, помогая молодым людям из Грузии приобретать новые навыки, перспективы и карьерные возможности.



290 грузинских студентов обучались в ведущих европейских университетах по единым магистерским стипендиям программы Erasmus Mundus, - что способствовало их академическому успеху и профессиональному росту.



В то же время более 22 000 молодых людей из Грузии приняли участие в финансируемых ЕС молодежной учебной мобильности, культурных проектах и ​​учебных программах, укрепляя диалог, включенность и разделяя общие европейские ценности.



Среди стран-партнеров за пределами Евросоюза Грузия занимает 4-е место в плане исходящей мобильности посредством программы Erasmus+, что отражает желание граждан Грузии получать знания, опыт и налаживать связи в Европе», - говорится в информации.





