Каладзе: Посол Германии входит в состав агрессивных группировок

«Мне очень тяжело об этом говорить, это действительно неприятно, но одно остаётся фактом: посол Германии входит в состав агрессивных группировок, которые сегодня представлены в столице», — заявил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос о деятельности посла Германии Петера Фишера в Грузии и разъяснениях правительства Германии.



По его словам, всё, что сегодня происходит на улицах Тбилиси, навязано и финансируется извне.



