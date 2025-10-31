Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Каладзе: Посол Германии входит в состав агрессивных группировок


31.10.2025   21:28


«Мне очень тяжело об этом говорить, это действительно неприятно, но одно остаётся фактом: посол Германии входит в состав агрессивных группировок, которые сегодня представлены в столице», — заявил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос о деятельности посла Германии Петера Фишера в Грузии и разъяснениях правительства Германии.

По его словам, всё, что сегодня происходит на улицах Тбилиси, навязано и финансируется извне.

«Мне очень тяжело об этом говорить, и это действительно неприятно, но одно несомненно — посол Германии входит в состав агрессивных группировок, которые сегодня представлены в столице, и является главным зачинщиком. Мы много раз говорили, и я повторю ещё раз, что всё то, что мы видим на улицах столицы, навязано извне, финансируется. У них есть свои покровители в лице иностранцев, а внутри страны, здесь, в Грузии, есть свои представители, которые непосредственно вовлечены и руководят этими действиями. Всё это очень тяжело и печально», — заявил мэр столицы.


