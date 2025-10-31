Компания «Tikharti» выплатила почти треть контракта с Минобразования нынешнему министру культуры

31.10.2025 22:38





Минобразования Грузии заключило контракт на сумму GEL 628 000 с компанией «Tikharti», которая за один год выплатила GEL 260 000 в виде зарплаты за «консультационные услуги» нынешнему министру культуры от партии «Грузинская мечта» — Тинатин Рухадзе.



Компания «Tikharti», основанная и управляемая Нино (Зузу) Нодиа, также ведущей программы "Akhali Dgis" ("Новый день") на Общественном вещателе, получила от Минобразования более полумиллиона лари без проведения тендера.



В расследовании телеканала TV Pirveli Нино Нодиа подтвердила, что имеет тесные дружеские связи с министром культуры Тинатин Рухадзе. На вопрос журналиста о характере их отношений она ответила: «Мы фактически живём вместе».



Получение Рухадзе GEL 260 000 подтверждается и её декларацией о доходах, опубликованной 15 января 2025 года.



Компания «Tikharti» без тендеров, через процедуру прямых госзакупок, заключила с государственными структурами 34 контракта.



Первый крупный заказ GEL 756 720 был получен от мэрии Тбилиси в 2021 году за организацию новогоднего гала-концерта.



В общей сложности компания получила из государственного бюджета GEL 2 700 000 БЕЗ тендерных процедур.



▪️ Контракт с Минобразования под руководством Гиви Миканадзе был подписан 15 октября 2025 года также без конкурса.

▪️ Согласно документу, подписанному заместителем министра Леваном Гирсиашвили, департамент страткома Минобразования направил приглашения только трём компаниям с «соответствующим опытом».

▪️ Из них: компания «Ani Pirveli» отказалась от участия, «Vanilla Eventy» не удовлетворила технические требования, положительную оценку получила лишь «Tikharti», что автоматически привело к заключению контракта именно с ней.



Согласно условиям договора, национальная церемония ко Дню учителя, учреждённая Минобразования, должна была состояться 27 октября.



На мероприятие выделено GEL 628 288 из госбюджета.



▪️ Национальный день учителя, созданный Минобразования в 2023 году как альтернатива «Национальной премии учителя», в основном используется для награждения лояльных к правящей партии педагогов.

- Дополнительно Минобразования выделило GEL 100 000 на премии десяти выбранным учителям — по GEL 10 000 каждому.



- Режиссёру праздничного мероприятия ко Дню учителя заплатили GEL 20 000 всего за один вечер, певцы, поддерживающие «Грузинскую мечту», также получили щедрые гонорары.

- На фуршет было предусмотрено GEL 60 000.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





