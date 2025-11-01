Грузинская делегация упустила шанс принять участие в принятии решений «Евронеста» - депутат от Германии

Грузинская делегация бойкотировала нашу сессию в парламентской ассамблее «Евронест», чем упустила шанс принять участие в принятии решений или хотя бы в их блокировке, - так депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский прокомментировал заявление председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили о том, что Европарламент превратил платформу Евронест в орудие шантажа на соседние страны, принудительного навязывания своей узкой политической повестки дня.



«Сейчас они жалуются, что им не понравились решения, что они не соответствуют истине и вызывают сожаление. Я изначально ясно заявил о своей позиции: никто не отменял приглашение официальной делегации Грузии. Они выбрали – не приезжать», - пишет депутат Европарламента.



Напомним, что сегодня председатель парламента Грузии заявил о том, что парламентская ассамблея Евронест, в работе которой постоянно действующая делегация парламента Грузии участия не принимала, приняла несколько резолюций, в которых «некоторые европейские парламентарии, известные своими враждебными, несправедливыми и политически предвзятыми позициями, добавили такие записи, которые является абсолютно неприемлемыми и возмутительными для грузинского общества».





