Зурабишвили: законы «Мечты» призваны изменить облик Грузии и превратить в отражение «северного соседа»

02.11.2025





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, пишет, что сегодня грузинский народ имеет дело не с одним конкретным российским законом, а с полным комплексом российского законодательства, «которое призвано коренным образом изменить облик грузинского государства и стать отражением его северного соседа».



Так политик оценила поправки к законам о государственной службе и коррупции, отмечая, что новый закон устанавливает полное подчинение государственных служащих бюрократической иерархии, что означает тотальную политизацию государственной службы.



«Закон налагает ограничения на преподавательскую деятельность для тех, кто в глазах начальства не считается доверенным лицом политиков. Запрет на вторую работу для свободных или оппозиционно настроенных людей приведет к новому финансовому давлению. Наконец, такое избирательное правило служит еще одним ограничением академической свободы.



Если такие вредные законы инициируются и утверждаются через два-три дня один за другим, без какого-либо обсуждения, как вы думаете, какие из них придуманы или хотя бы написаны в Тбилиси? Переписано — да, безусловно!



Сегодня мы имеем дело не с одним конкретным российским законом, а с полным комплексом российского законодательства, которое призвано коренным образом изменить облик грузинского государства и стать отражением северного соседа», — пишет Зурабишвили.



Напомним, с 1 ноября 2025 года (а на деле с 3 ноября этого года, поскольку 1-е это — суббота — ред.) вступает в силу закон «Грузинской мечты», в результате которого лица, занятые на государственной службе, не смогут осуществлять дополнительную деятельность и получать вознаграждение за эту деятельность без письменного согласия главы учреждения, в котором работают.



И то в таком случае письменное согласие может быть выдано сроком всего на один год.



Тот же принцип применим к судьям.



Государственным служащим не разрешается выполнять какую-либо оплачиваемую работу, хотя действующий закон не распространяется на научную, педагогическую или творческую деятельность.



Источник: SOVA

