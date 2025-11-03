Глава МИД поздравила дипломатов с их профессиональным праздником

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили поздравила дипломатов с профессиональным праздником.



Как написала Бочоришвили в социальных сетях, преданность и профессионализм дипломатов в деле защиты интересов и ценностей страны — бесценны.



«Дорогие дипломаты, поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша преданность и профессионализм в деле защиты интересов и ценностей нашей страны — бесценны! Сегодня, когда система глобальной безопасности проходит через сложнейшие испытания, а международные отношения стремительно меняются, вызовы, стоящие перед Грузией, становятся ещё более многогранными, и справиться с ними можно только мудростью, стойкостью и осторожностью!



В противовес потокам дезинформации, голос Грузии — голос мира и веры в наше будущее — должен звучать чётко, достойно и ответственно во всех уголках мира!



В этот день мы с особым уважением вспоминаем Сулхан-Саба Орбелиани — символ грузинской дипломатии, чья смелость, мудрость и безграничная преданность родине заложили основу того пути, который сегодня достойно продолжаете вы — современные грузинские дипломаты!



Поздравляю вас с этим днём и искренне благодарю за вашу преданность и энергию! Желаю вам стойкости и успехов, чтобы вы всегда с гордостью защищали суверенные интересы нашей Родины на международной арене», — написала Мака Бочоришвили.







