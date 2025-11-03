Тбилиси занимает 302-е место в рейтинге стоимости жизни среди городов мира

Согласно данным международной платформы Numbeo, Тбилиси занимает 302-е место в рейтинге стоимости жизни среди городов мира.



В октябре столица Грузии поднялась на три позиции по сравнению с сентябрем. Тбилиси опережает такие города, как Баку (333-е место), Минск (361-е место) и Киев (336-е место), но уступает Москве (229-е место) и Санкт-Петербургу (267-е место).



Стоимость жизни в Тбилиси ниже, чем в соседних Ереване (253-е место) и Стамбуле (247-е место), а также в Белграде (226-е место), который пользуется популярностью среди релокантов.



По оценкам Numbeo, предполагаемые месячные расходы в Тбилиси незначительно снизились по сравнению с сентябрем. Для семьи из четырех человек без учета аренды жилья они составляют 6 237 лари, а для одного человека - 1 690 лари.



В Ереване семье из четырех человек (без учета аренды) потребуется 7 289 лари, в Стамбуле - 7 207 лари, а в Белграде - 7 252 лари. Один человек в Ереване тратит 2 004 лари, в Стамбуле - 1 928 лари, в Белграде - 2 087 лари.



Стоимость жизни в Ереване выше на 18,7% по сравнению с Тбилиси, а аренда жилья дороже в среднем на 4,6%. Стамбул опережает Тбилиси по стоимости жизни на 20,8% и по цене аренды на 30,9%, а Белград - на 31,3% по расходам и на 25,4% по аренде.





