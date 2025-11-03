НПО:– Граждане России - Чечин, Зиновкина и Грибуль, стали жертвами политизированного правосудия

Граждане России - Чечин, Зиновкина и Грибуль, как и десятки других участников акций, стали жертвами похищенного Иванишвили (прим. почетный председатель «Грузинской мечты»), политизированного и предвзятого правосудия – Любой беспристрастный и объективный суд оправдал был их освободил прямо из зала заседаний, - об этом говорится в заявлении ряда грузинских неправительственных организаций.



По словам представителей НПО, при рассмотрении указанных дел судьи основывались «лишь на показаниях полицейских и переводчиков, объективность которых была поставлена под сомнение стороной защиты, так как бюро по найму переводчиков было финансово связано с МВД Грузии, а сами переводчики находились в близких отношениях с полицейскими».



«Приговоры Тбилисского горсуда, на основании которых участники проевропейских акций, граждане России – Антон Чечин, Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль были приговорены к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в «приобретении и хранении» наркотических веществ, являются четким проявлением российских влияний и политизированного правосудия.



Подбрасывание наркотиков – долгая вредная административная практика, которая в течение десятилетий глубоко пустила корни в системе МВД. Об этой практике говорит 7 дел, которые стали предметом внимания Европейского суда по правам человека, и по которым Страсбургский суд признал Грузию нарушителем разных статей Европейской конвенции.



В деле Антона Чечина судья Джвебе Начкебия, а в деле Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля – судья Нино Галусташвили, пренебрегли стандартами, установленными Европейским судом по правам человекам и Конституционным судом Грузии», - говорится в заявлении НПО.





