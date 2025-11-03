Глава МИД Грузии: «Евронест не может указывать грузинскому народу, в каком направлении развивать страну»

«[Евронест] это не своего рода объединение учителей, чтобы учить соседние страны, как вести внутреннюю политику – делегация Евронеста не может указывать грузинскому народу, в каком направлении развивать собственную страну», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По ее словам, решение грузинской делегации не участвовать в пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронеста является правильным. Бочоришвили также утверждает, что платформа, созданная для сотрудничества и больше не служащая этой цели, не может быть интересной.



Евронест — парламентская организация Восточного партнерства между Европейским Союзом и его восточноевропейскими партнерами.



«Эта платформа никогда не создавалась для этого. Ни в одном из ее документов не сказано, что Евронест создан для того, чтобы со стороны делегации Европарламента было такое отношение к соседним странам. К сожалению, работа развилась таким образом.



У этой платформы и без того уже слишком мало стран Восточного партнёрства. Решение делегации Грузии правильное. Исходя из того, что платформа, которая создана для сотрудничества и больше не служит этой цели, не может быть для нас интересна», — сказала Мака Бочоришвили.



Что произошло

31 октября Парламентская ассамблея Евронест опубликовала резолюцию, в которой говорится, что недавние события в Грузии продемонстрировали серьезный регресс демократии. По утверждению авторов резолюции, Грузия является ярким примером того, как Россия пытается доминировать в информационном пространстве стран Восточного партнерства, «где она не прибегает к военному вмешательству».



В резолюции упоминаются «фальсифицированные парламентские выборы» в Грузии 26 октября 2024 года, приостановка грузинским правительством переговоров о вступлении страны в ЕС и принятие новых антидемократических законов.



По данным Евронест, Парламентская ассамблея осуждает систематические нападки «Грузинской мечты» на демократические институты Грузии, политическую оппозицию, независимые СМИ, гражданское общество, академические круги и независимость судебной системы.



Делегация парламента Грузии не участвовала в 12-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронест в Ереване.



