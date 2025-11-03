Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Послом Грузии в Катаре назначен экс-директор телекомпании «Рустави-2»


03.11.2025   15:42


Бывший директор ныне проправительственной телекомпании «Рустави-2» Вако Авалиани, ушедший с этой должности 17 июля, назначен послом Грузии в Катаре. Согласно указу, подписанному Ираклием Кобахидзе 29 октября, Авалиани займет должность главы дипмиссии с 10 ноября.

СМИ сообщали, что Вако Авалиани покинул «Рустави-2» после того, как получил от правительства предложение о переходе на дипломатическую службу. Однако до сих пор не сообщалось, где именно он будет работать.

Вако Авалиани был назначен на пост директора «Рустави 2» в 2021 году. До этого он занимал должность исполнительного директора телекомпании «Маэстро».

Причиной своего ухода с «Маэстро» он назвал возвращение Гии Гачечиладзе на канал, заявив, что приоритеты канала для него неприемлемы.


