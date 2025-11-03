Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ломджария: Нельзя, чтобы процесс был мёртв, и у общества не было чувства, что политики не готовятся к хотя бы внезапно назначенным выборам


03.11.2025   15:44


Нельзя, чтобы процесс был мёртв, и у общества не было чувства, что политики не готовятся к хотя бы внезапно назначенным выборам, - указанное заявление сделала исполнительный директор «Европейской орбиты Грузии» Нино Ломджария.

По ее словам, «необязательно, чтобы конкретные шаги обсуждались публично».

«Если конкретные оппозиционные партии не встанут [вместе], встанет кто-то другой. Появятся какие-то иные силы или заинтересованные лица и, наверное, они заполнят эту нишу. Разумеется должен, если будут запрещены партии или часть партий, и в этом случае должен быть план. Именно это я имела в виду, что в политическом спектре должны рассматриваться все сценарии. Политики должны быть готовы к любому сценарию. Будут запрещены две, три, четыре, пять, восемь и т. д. партий, должны быть проработаны любые сценарии. Для каждого сценария должен быть план, как проходит политический процесс. Необязательно, чтобы эти вопросы обсуждались публично. Необязательно, чтобы в него были вовлечены хотя бы участники протеста. Это процесс должен проходить, хотя бы за закрытыми дверями, необязательно, чтобы все рассматривалось перед обществом. Главное, чтобы процесс шел. Когда они жертвуют собой и опротестовывают, главное, чтобы общество знало, что процесс идет. И то, что люди, имеющие политические амбиции готовятся к будущим парламентским выборам, которые в один из дней могут быть назначены совершенно неожиданно, и за что люди уже в течение года жертвуют собой. Одно из главных требований, наряду с освобождением политзаключенных, досрочные выборы. И когда они будут назначены, недопустимо, чтобы политики сказали, что они к ним не готовы. Нельзя, чтобы процесс был мёртв, и у общества не было чувства, что политики не готовятся к хотя бы внезапно назначенным досрочным выборам »,- заявила Ломджария.


