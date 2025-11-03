Вольский: При обсуждении вопросов расширения будет трудно обвинить Грузию какими-либо аргументированными доводами

«При обсуждении вопросов расширения будет трудно обвинить Грузию какими-либо аргументированными доводами. Пустые слова о том, что происходит откат от демократии, изменился внешний курс и были сфальсифицированы выборы, ничего не значат», — заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



Вольского спросили о докладе Еврокомиссии по расширению, публикация которого запланирована на завтра.



«Если последуют за этими необоснованными обвинениями и примут решение, опираясь на личные мнения Кубилиуса, Юкневичене и Косс, то, разумеется, следует понимать, что это серьёзный замысел, не имеющий никакого отношения к реальной ситуации в Грузии. Этот замысел очень тяжёлый и очевидный. По их мнению, предназначение Грузии — стать пушечным мясом. Я уверен, что они вспомнят события 4 октября и множество других фактов, связанных с организацией акций, поддержанных ими», — отметил Гия Вольский.





