Зурабишвили: Дипломатия – это не подчинение, а это служение стране

Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, в связи с Днем грузинской дипломатии пишет, что дипломатия – это не подчинение, а это служение стране.



Политик не видит смысла в том, что посол Грузии находится в Брюсселе тогда, когда «изменен европейский курс страны? Вы, грузинские дипломаты, что делаете вы для спасения страны?».



Она подчеркнула, что подлинная верность стране не измеряется «карьерной тишиной», но измеряется «правдой — даже тогда, когда эта правда тяжела».



Зурабишвили считает, что грузинские дипломаты сегодня забыли о том, почему они пользуются привилегией служить от имени Грузии.



Политик напомнила, что 3 ноября 1629 года в Ватикане скончался человек, который несколькими веками ранее «исполнял миссию истинного дипломата — защищал грузинскую независимость, искал связи с Европой и пытался сделать так, чтобы наша страна не стала жертвой имперского влияния». Именно поэтому в 2004 году Зурабишвили, как глава МИД Грузии, учредила День грузинской дипломатии.



«Дипломатии — как символа верности интересам страны и профессиональной чести. Однако сегодня, в эту дату, сложно хранить тишину и не говорить правду. Дипломатия – это не подчинение – дипломатия – это служба стране! Сулхан-Саба встал на европейский путь для того, чтобы Грузия не исчезла.



Сегодня же грузинские дипломаты забыли о том, почему они пользуются привилегией служить от имени своей страны. Почему, кто и для чего командировал их дипломатами в те страны? Что делает отправленный грузинским народом посол в Брюсселе, когда изменен европейский курс страны? Вы, грузинские дипломаты, что делаете вы для спасения страны?



Подлинная верность стране не измеряется карьерной тишиной — она измеряется правдой даже тогда, когда эта правда тяжела, болезненна и требует уплаты нашей цены — поступиться тем комфортом, который именно в той самой Европе вы создали для себя и своих семей, благодаря грузинскому народу, у которого сейчас вы своим бездействием отнимаете европейское будущее. Дипломатия должна быть честью, но ее сегодня в вас нет!», – пишет Саломе Зурабишвили.





