Анита Хиппер: Грузинским властям лучше посмотреть в зеркало и взглянуть на реальность
03.11.2025 17:16
Думаю, грузинским властям лучше посмотреть в зеркало и взглянуть на реальность, - указанное заявление, отвечая на вопрос редактора «Евроскоп» Тамар Нуцубидзе, сделала пресс-спикер Европейской комиссии по вопросам внешней политики и безопасности Анита Хиппер.
У пресс-спикера Еврокомиссии спросили, как она оценивает ежедневные аресты мирных демонстрантов в Грузии, а также попросили прокомментировать заявления председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили о том, что «морально и политически ответственность за указанные аресты лежит на после Евросоюза в Грузии и министре иностранных дел Финляндии».
«Думаю, грузинским властям лучше посмотреть в зеркало и взглянуть на реальность, которая состоит в том, что они устанавливают очень репрессивный режим, направленный против мирных граждан, медии, журналистов. Когда вы уверены в своей демократии, в ваших правилах поведения, вы не ощущаете необходимости арестовывать невинных людей», - отметила Хиппер.
По ее словам, они призывают грузинские власти вернуться к диалогу с обществом.
«Мы против любой формы насилия. Призываем грузинские власти вернуться к диалогу с собственным обществом и обеспечить недопущение последующей эскалации этого насилия», - отметила пресс-секретарь Европейской комиссии.
