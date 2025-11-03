Замглавы Совбеза РФ хвалит власти Грузии за противостояние с ЕС

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, выступая на фестивале «Народы России и СНГ», затронул события в Грузии. Он отметил законы, принятые «Грузинской мечтой» — «анти-ЛГБТ-закон» («О семейных ценностях») и закон об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния», похвалив власти Грузии, которые «дали отпор» и защитили ценности.



«В Грузии власти нашли возможность и силы дать отпор наступлению на традиционный уклад, попытки внедрения совершенно несвойственных кавказским народам псевдоценностей как ЛГБТ.



В Азербайджане институт семьи является одним из ключевых элементов официальной идеологии национального менталитета. Однополые браки не регистрируются, не признаются законом», — продолжил Шевцов.



По его словам, опыт России по сохранению и укреплению традиционных ценностей может и должен быть использован в том числе на пространстве CНГ, в которое Грузия не входит.



«В первую очередь, это опыт законодательный. В основных законах нашей страны, таких как Конституция, Стратегия национальной безопасности, указана приверженность традиционным ценностям. Есть и отдельные законы. Например, законы о более упорядоченной деятельности неправительственных организаций НКО.



Кстати, когда в Киргизии и в Грузии принимали законы об упорядочении деятельности НКО (речь о неправительственных организациях — ред.), то те люди, которые получали финансирование на Западе, они больше всего противились этому», — заключил заместитель секретаря СБ РФ.



Шевцов отметил, что союзники РФ — страны СНГ, БРИКС и ОДКБ — разделяют ее стремление оберегать традиционные духовно-нравственные ценности.



«И здесь у нас, как я уже говорил, много единомышленников. Это и страны СНГ, и страны БРИКС, ОДКБ. Они также разделяют наши подходы», — сказал он.





