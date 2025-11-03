|
Омбудсмен Грузии проверяет состояние заключённой Анастасии Зиновкиной
03.11.2025 20:18
Офис Народного защитника (омбудсмена) Грузии распространил заявление о состоянии заключённой по делу «узника совести» Анастасии Зиновкиной.
По данным ведомства, несколько дней назад Зиновкина позвонила своей подруге и сообщила, что ей стало плохо в тюрьме, однако она не получила необходимую медицинскую помощь.
«С учётом высокого общественного интереса, Народный защитник Грузии представляет информацию по делу Анастасии Зиновкиной», — говорится в заявлении.
Представители офиса омбудсмена навещали Зиновкину шесть раз с момента её ареста — с декабря 2024 года по настоящее время. Последняя встреча состоялась в пятницу, 31 октября.
В ответ на поданные жалобы, аппарат омбудсмена направлял обращения в МВД, прокуратуру и пенитенциарную службу.
Кроме того, ведомство изучает вопрос оказания медицинской помощи заключённой. Для этого неоднократно запрашивались копии медицинских документов, которые были проанализированы врачом, работающим в аппарате омбудсмена.
После последнего визита 31 октября была дополнительно затребована копия документа, отражающего конкретное медицинское обслуживание. В настоящее время омбудсмен продолжает мониторинг состояния здоровья Зиновкиной при участии квалифицированного врача.
В заявлении подчёркивается, что омбудсмен действует исключительно в интересах заключённого, и разглашение информации о состоянии здоровья возможно только с согласия самой осуждённой, поскольку такие сведения относятся к категории конфиденциальных персональных данных.
Также уточняется, что мандат Народного защитника не включает определение места содержания обвиняемого или осуждённого, включая его возможный перевод в медицинское учреждение.
