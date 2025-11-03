«Репортеры без границ» включили Бидзину Иванишвили в «Список посягателей на свободу прессы»

03.11.2025 20:40





Организация «Репортёры без границ» (RSF) опубликовала «список посягателей на свободу прессы» за 2025 год, в который, наряду с такими авторитарными лидерами, как Владимир Путин, Александр Лукашенко и др., вошел также негласный правитель Грузии Бидзина Иванишвили.



«Список посягателей на свободу прессы» является частью ежегодно публикуемого RSF «Всемирного индекса свободы прессы», который оценивает состояние свободы прессы во всем мире, в то время как в «списке посягателей» выделяются те, кто попирает свободу СМИ.



Наряду с Бидзиной Иванишвили в список вошли: президент России Владимир Путин, российская пропагандистка Маргарита Симоньян, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Венесуэлы Николас Мадуро, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Афганистана Хибатулла Акундзада, президент Никарагуа Даниэль Ортега, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, президент Сербии Александр Вучич, Коммунистическая партия Китая, военная хунта Буркина-Фасо и другие.



Список разделён на пять категорий по различным показателям: политические, связанные с безопасностью, экономические, юридические и социальные. Бидзина Иванишвили входит в число тех, кто уничтожает СМИ финансово.



«Брендан Карр (глава Федеральной комиссии по коммуникациям США), заместитель прокурора Сенг Хинг (Камбоджа) и грузинский миллиардер-олигарх и бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили включены в этот список на 2025 год, поскольку они ограничивают СМИ или произвольно оказывают на них юридическое давление», — пишет на своем сайте RFS.





Напомним, что на одной только весенней сессии 2025 года парламент «Грузинской мечты» в ускоренном порядке принял пять законодательных поправок, которые существенно ограничивают деятельность СМИ и свободу слова в Грузии.



Эти законы фактически запрещают деятельность СМИ, финансируемых из-за рубежа, усиливают государственный контроль над СМИ и позволяют наказывать журналистов за выражение критических позиций.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





