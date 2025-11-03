|
|
|
Суд оставил лидера движения «Дроа» Элене Хоштария под стражей
03.11.2025 21:09
Тбилисский городской суд оставил под стражей лидера движения «Дроа» Элене Хоштария, обвиняемую в повреждении предвыборного баннера кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе.
В частности на сегодняшнем заседании суд рассмотрел меры пресечения в отношении Хоштария, и судья Нато Худжадзе приняла решение оставить её под стражей.
Следует отметить, что по данному делу оппозиционеру была назначена выплата залога в размере 5 000 лари, который она, исходя из своей позиции, не уплатила в установленный срок. Как отметила судья, сумма залога не внесена, соответственно, избранная ранее мера пресечения остается в силе.
Что касается самой обвиняемой, она в знак протеста не присутствовала на процессе. На заседании было представлено её заявление из пенитенциарного учреждения, в котором она поясняет, почему не присутствует на процессе.
«Я не планирую являться на судебный процесс, назначенный на 3 ноября, так как не намерена ходить в похищенный суд», - пишет в своем заявлении Элене Хоштария.
Её интересы в суде представляет общественный адвокат Элене Маглакелидзе. Как заявила на заседании адвокат, Элене Хоштария не признает ни производство по делу, ни суд и, соответственно, заявляет о том, что не хочет, чтобы кто-либо защищал её интересы.
Общественный адвокат обратилась к суду с ходатайством о самоотводе, но суд его не удовлетворил.
По заявлению судьь, для удовлетворения самоотвода нет правового основания.
»Я встретилась с Элене Хоштария. Она заявила, что не хочет принимать участия в процессах ни лично, ни без адвоката. Такая позиция мотивирована тем, что она указала в своем заявлении из пенитенциарного учреждения, она не признает дело и суд. Она не хочет, чтобы кто-либо защищал ее интересы», - заявила Маглакелидзе.
Что касается позиции стороны обвинения, по словам прокурора, Хоштария должна оставаться под стражей, так как с ее стороны есть угрозы продолжения преступной деятельности и попытки скрыться.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна