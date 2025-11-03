Суд оставил лидера движения «Дроа» Элене Хоштария под стражей

03.11.2025 21:09





Тбилисский городской суд оставил под стражей лидера движения «Дроа» Элене Хоштария, обвиняемую в повреждении предвыборного баннера кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе.



В частности на сегодняшнем заседании суд рассмотрел меры пресечения в отношении Хоштария, и судья Нато Худжадзе приняла решение оставить её под стражей.



Следует отметить, что по данному делу оппозиционеру была назначена выплата залога в размере 5 000 лари, который она, исходя из своей позиции, не уплатила в установленный срок. Как отметила судья, сумма залога не внесена, соответственно, избранная ранее мера пресечения остается в силе.



Что касается самой обвиняемой, она в знак протеста не присутствовала на процессе. На заседании было представлено её заявление из пенитенциарного учреждения, в котором она поясняет, почему не присутствует на процессе.



«Я не планирую являться на судебный процесс, назначенный на 3 ноября, так как не намерена ходить в похищенный суд», - пишет в своем заявлении Элене Хоштария.



Её интересы в суде представляет общественный адвокат Элене Маглакелидзе. Как заявила на заседании адвокат, Элене Хоштария не признает ни производство по делу, ни суд и, соответственно, заявляет о том, что не хочет, чтобы кто-либо защищал её интересы.



Общественный адвокат обратилась к суду с ходатайством о самоотводе, но суд его не удовлетворил.



По заявлению судьь, для удовлетворения самоотвода нет правового основания.



»Я встретилась с Элене Хоштария. Она заявила, что не хочет принимать участия в процессах ни лично, ни без адвоката. Такая позиция мотивирована тем, что она указала в своем заявлении из пенитенциарного учреждения, она не признает дело и суд. Она не хочет, чтобы кто-либо защищал ее интересы», - заявила Маглакелидзе.



Что касается позиции стороны обвинения, по словам прокурора, Хоштария должна оставаться под стражей, так как с ее стороны есть угрозы продолжения преступной деятельности и попытки скрыться.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





