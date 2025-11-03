Гилаури вложился в избирательную кампанию, а затем испарился, Mtavari Arkhi был закрыт — Саакашвили

В письме, опубликованном в социальных сетях, бывший президент Михаил Саакашвили пишет, что на парламентских выборах 2024 года на арену был «выведен» Ника Гилаури (премьер-министр в правительстве Саакашвили - ред.), который вложил «свои» деньги в избирательную кампанию при условии, что партии не объединятся.



По словам Саакашвили, после выборов телеканал «Mtavari Arkhi» был закрыт, а Гилаури «испарился и переключился на лоббирование Иванишвили на Западе».



Саакашвили также пишет, что Гилаури «отстранил Каху Бендукидзе от власти».



«И об этом тоже я никогда раньше не писал.



Запрет партий со стороны Иванишвили — это фактически признание провала, ведь он не смог уничтожить «Национальное движение» в результате многолетних манипуляций. Дело в том, что на выборах 2024 года ослабленные «националы» и прошедшие [партии], согласно экзитполам IPSOS, набрали в общей сложности 39% на парламентских выборах. Конечно, Иванишвили переписал эти данные и дал обеим группам вместе 20%, то есть сделал то же самое, что и Шеварднадзе в 2003 году. В 2021 году, на предыдущих местных выборах, даже с моим арестом, ЕНД получило 40%.



Раньше Иванишвили применял уголовное преследование, насилие (когда наших членов исключили из городского совета) и откровенный подкуп, чтобы побудить людей выйти из нашей фракции. С 2014 года Иванишвили использует Палико Кублашвили, бывшего депутата парламента от ЕНД, который подталкивал своих бывших товарищей баллотироваться отдельно и взамен обещал финансирование.



Им было поставлено условие отделиться (отделение состоялось после выборов 2016 года) – им не предлагалось присоединяться к Иванишвили, а предлагалось баллотироваться с лозунгом «Ни Миша, ни Бидзина». В 2018 году, если бы Давид Бакрадзе не баллотировался с этим лозунгом, и не баллотировался отдельно, несмотря на все фальсификации, кандидат от ЕНД Г. Вашадзе победил бы на президентских выборах в первом же туре.



Прошлогодние выборы вывели на арену моего бывшего премьер-министра (Гилаури - ред.), который, в отличие от меня и 90% моего правительства, является мультимиллионером, а основным источником его богатства является «Банк Грузии» его брата. Интересы этого банка тесно переплетены с Иванишвили и, что ещё важнее, с Россией, чьи деньги он отмывает – как теперь окончательно доказано, он активно лоббирует Иванишвили на Западе.



Гилаури вложил «свои» деньги в избирательную кампанию при условии, что не произойдет объединения партий и что моё упоминание в СМИ будет сведено к минимуму.



Они действительно стёрли моё упоминание, но вместо этого Гилаури появлялся везде и постоянно, заявляя, что все реформы были проведены им при мне, и что он никогда не был членом ЕНД, но когда он был в моём правительстве, он был сначала министром энергетики, затем министром финансов, а затем премьер-министром, а Каху отстранил от власти. Уверен, Бендукидзе даже не знал, что он не член «Национального движения».



Выборы состоялись, Mtavari Arkhi был закрыт, а Гилаури испарился и переключился на лоббирование Иванишвили на Западе.



Уверен, что Иванишвили также использовал финансовые рычаги на последних «местных выборах» и до сих пор неплохо кормит тех персонажей (а на что они живут?), чья главная задача — «сказать нет Мише», не упоминая при этом о самом Иванишвили.



Следует отметить, что те, кто получал деньги от олигарха прямо или косвенно в эти годы, совершенно не защищены от репрессий, ведь, в конце концов, Иванишвили больше всего не любит тех, кому он даёт деньги.



Я рассказал всё это, чтобы ещё раз подчеркнуть, что теперь нам всем нужно учиться на собственных ошибках и объединяться. Мы не должны уподобляться российской оппозиции, которая перешла от противостояния Путину к обливанию друг друга грязью.



Со своей стороны, я неоднократно забывал о различных нападках в свой адрес. Даже сейчас я намеренно не называю ни одного действующего политика, и в будущем готов перечеркнуть все разногласия и вместе с другими сосредоточиться на будущем.



Недаром я собственноручно написал на гербе Грузии – «Сила в единстве», – пишет Саакашвили.





