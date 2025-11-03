Пенитенциарная служба: Зиновкиной оказывается надлежащая медпомощь

03.11.2025 23:41





Специальная пенитенциарная служба утверждает, что осужденной Анастасии Зиновкиной оказывается надлежащая медицинская помощь в связи с состоянием ее здоровья.



Ведомство отмечает, что на сегодняшний день состояние здоровья осужденной удовлетворительное и не требует стационарного наблюдения.



Что касается ее супруга Артема Грибуля, то, согласно заявлению, информация об его голодовке не соответствует действительности.



«Осужденная Анастасия Зиновкина помещена в исправительное учреждение №5 (Рустави — ред.), условия ее содержания полностью соответствуют требованиям, установленным законодательством, и ей оказывается надлежащая медицинская помощь по состоянию здоровья. Во время отбывания наказания его консультировали различные медицинские специалисты и рекомендовали лабораторные и инструментальные, в том числе высокотехнологичные, исследования как в этом учреждении, так и в больнице гражданского сектора. Кроме того, осужденная Анастасия Зиновкина проходит консультацию врача-реабилитолога и занимается лечебно-восстановительной гимнастикой», — говорится в заявлении.



Пенитенциарная служба также подчеркивает, что в результате консультации невролога, проведенной 29 октября 2025 года, острой неврологической симптоматики выявлено у Зиновкиной не было и на сегодняшний день состояние здоровья удовлетворительное и не требует стационарного наблюдения.



«Мы также хотели бы отреагировать на информацию, опубликованную бывшим общественным защитником Нино Ломджария о голодовке мужа Анастасии Зиновкиной. Заключенный Артем Грибуль, гражданин России, содержащийся в исправительном учреждении №8, объявил голодовку 31 октября 2025 года в 12:30 часов и прекратил ее 2 ноября 2025 года в 12:20 часов.



В общей сложности осужденный не получал пищи в течение 47 часов и 50 минут. После этого осужденный Артем Грибуль возобновил процесс нормального питания.



Соответственно, информация, обнародованная 3 ноября бывшим народным защитником Нино Ломджария относительно голодовки осужденного Артема Грибуля, не соответствует действительности.



Специальная пенитенциарная служба в очередной раз призывает всех лиц воздерживаться от распространения непроверенной информации, которая может ввести общество во ложь», — говорится в заявлении.



Напомним, Антона Чечина, Анастасию Зиновкину и Артема Грибуль Тбилисский городской суд осудил на 8 годам и 6 месяцам тюрьмы — они признаны виновными в хранении наркотиков в особо крупном размере.



Участники проевропейской акции протеста в Тбилиси Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль с 12 сентября держали голодовку, но прекатили ее во второй половине дня — 17 сентября.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





