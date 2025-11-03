Минюст Грузии снова отложил выдачу обновленных удостоверений личности

03.11.2025 23:50





Выдача обновленных удостоверений личности, которая должна была начаться в Грузии сегодня, снова отложена, уже в четвертый раз.



Теперь установлена новая дата — 22 декабря.



Соответствующий приказ за подписью министра юстиции опубликован на сайте законодательного вестника.



Изначально обновленные удостоверения личности планировалось начать выдавать 1 июня, потом перенесли на 1 августа, затем на 2 октября и потом сдвинули на 3 ноября.



Причины задержек неизвестны. Выдача биометрических паспортов и электронных видов на жительство в обновленном дизайне тем временем началась 6 октября.



Обновленные удостоверения должны содержать сертификат аутентификации владельца, закрытый ключ и данные органа, выдавшего документ. На новой карте также есть QR-код. Герб Грузии представлен в полном виде, в одном цвете, в сочетании с изображением государственного флага.



Обновленные удостоверения соответствуют международному стандарту ISO/IEC 7810.



Документы прежнего образца сохраняют силу до окончания срока действия.





