Кобахидзе проведет встречу с премьером Китая

04.11.2025 10:56





«Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проведёт двустороннюю встречу с премьер-министром Китая», — заявил глава администрации правительства Леван Жоржолиани в Шанхае, где он находится с премьер-министром в рамках визита.



По его словам, члены правительства получат возможность подписать меморандумы по важным направлениям.



«Премьер-министр Грузии находится в Китае по приглашению премьер-министра Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна. Сегодня состоится его встреча с премьер-министром Китая. Пройдёт двусторонняя встреча. Также министры правительства — министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды, министр экономики и устойчивого развития — смогут подписать меморандумы с коллегами по таким важным вопросам, как авиация, туризм, культура, искусственный интеллект, охрана окружающей среды и экология, сельское хозяйство.



Кроме того, грузинская делегация принимает участие в Китайской международной выставке импорта в качестве почётного гостя, где представлены около 40 грузинских компаний. Этот визит имеет большое значение для двусторонних отношений. Как известно, между Грузией и Китаем установлено стратегическое партнёрство, и этот визит является также подтверждением и укреплением этого стратегического партнёрства», — заявил Леван Жоржолиани.







