«Гирчи»: Какое может быть объединение, когда Саакашвили обвиняет партнеров в сотрудничестве с Иванишвили

04.11.2025 11:14





Сандро Раквиашвили, один из лидеров партии «Гирчи», отреагировал на пост третьего президента Грузии, где Михаил Саакашвили говорит о том, как Бидзина Иванишвили в предвыборных целях использовал бывших представителей «Единого национального движения» — Павле Кублашвили, экс-спикера парламента Давида Бакрадзе и экс-премьера Нику Гилаури, требуя от них не хвалить олигарха, а встать в предвыборный период на позицию «ни Мише, ни Иванишвили».







Раквиашвили обратил внимание на то, что Михаил Саакашвили обвинил и Нику Гварамия, медиаменеджера и лидера партии «Ахали» (коалиция «За перемены»), который находится в заключении, поскольку не явился на заседание временной парламентской комиссии по оценке правления команды Саакашвили.



Один из лидеров «Гирчи» заявил, что Гварамия обвиняется Саакашвили в том, что он провел предыдущие выборы на деньги Бидзины Иванишвили.



«И представьте: все делают вид, что никто этого не замечает. Все это знали, это общеизвестный факт, потому что если вы можете заработать 40 миллионов, то о каком же тогда российском режиме и диктатуре говорить?!



И если вы можете собрать 40 миллионов против Бидзины и потратить их на борьбу, то это не совсем диктатура уже, верно?



<…> Когда «Национальное движение» разваливалось, конечно, тогда, я уверен, «Грузинская мечта» внесла свою лепту во все процессы — будь то Палико Кублашвили или Зура Джапаридзе.



Но ведь это должно стать предметом обсуждения, если сторонники «Национального движения» не заинтересованы в том, чтобы начать дискуссию?



О каком объединении идет речь, когда ты своего же партнера называешь продавшимся?!», — заявил Раквиашвили.



Добавим, по мнению Саакашвили, если бы в 2018 году Давид Бакрадзе не выступил с этим лозунгом и не баллотировался отдельно, то, несмотря на всевозможные фальсификации, кандидат от «Нацдвижения» Григол Вашадзе (экс-глава МИД Грузии — ред.) победил бы на президентских выборах в первом туре.



В 2024 году, пишет экс-президент, Иванишвили использовал Нику Гилаури, экс-премьера Грузии и экс-члена команды ЕНД, источником богатства которого, отметил он, является банк брата «Банк Грузии», чьи интересы, продолжает Саакашвили, «переплетены с Иванишвили и, что еще важнее, с Россией, чьи деньги он отмывает — как окончательно подтвердилось, он интенсивно лоббирует Иванишвили на Западе».



«Гилаури вложил «свои» деньги в предвыборную кампанию при условии, что не будет объединения партий, а в СМИ — при условии, что мое упоминание будет сведено к минимуму», — пишет экс-президент.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





