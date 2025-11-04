Перу решило разорвать дипломатические отношения с Мексикой

«Перу разрывает дипломатические отношения с Мексикой», — заявил министр иностранных дел Перу Уго де Зела после того, как бывший премьер-министр Перу Бетси Чавес нашла убежище в мексиканском посольстве.



«В ответ на этот недружественный шаг и в свете многочисленных случаев вмешательства во внутренние дела Перу со стороны нынешнего и бывших президентов этой страны, правительство Перу сегодня приняло решение разорвать дипломатические отношения с Мексикой», — заявил Уго де Зела.



Бетси Чавес обвиняется в участии в попытке бывшего президента Перу Педро Кастильо распустить Конгресс в 2022 году. Прокуратура добивается для неё 25-летнего тюремного заключения. Сам Кастильо находится в тюрьме за попытку государственного переворота. Чавес был арестован в июне 2023 года в рамках расследования, но в сентябре судья освободил его из-под стражи.







