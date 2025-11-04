В «Грузинской мечте» надеются что к 2030 году ситуация в Евросоюзе радикально изменится

04.11.2025 12:45





У нас большая надежда и ожидания, что к 2030 году ситуация в Евросоюзе радикально изменится - мы уверены, что так же, как в США возобладал здравый смысл, в течение этих 5 лет удастся и Евросоюзу, здравый смысл победит и он вернется к тем ценностям, ради которых мы стремимся в это объединение, - заявил журналистам депутат «Грузинской мечты» Леван Мачавариани.



По его словам, пока евробюрократы называют находящихся в заключении лидеров оппозиции политзаключенными, пока не признают парламентские выборы 2024 года и «пока не уважают суверенитет Грузии, отношения будут продолжаться в таком режиме».



«Конкретные евробюрократы делают критические заявления в связи с «Грузинской мечтой», но не могут привести фактов. У них нет доказательств, и они говорят лишь о каких-то ощущениях. До сих пор не закончились разговоры, были ли легитимны выборы 2024 года. Конечно, они были легитимными. Источник нашей легитимности - грузинский народ. Отчет БДИПЧ/ОБСЕ о парламентских выборах 2024 года был позитивным. Евробюрократов этот доклад не устраивал, соответственно, его не принимали во внимание. Вы хорошо помните кампанию, которую евробюрократы развернули, заявив, что это коррумпированная организация, подкупленная нами организация и т.д. Конечно, пока оппозиционных лидеров, которые демонстративно нарушили закон, будут называть политзаключёнными, пока они не признают наши выборы, пока не уважают наш суверенитет, всё это будет продолжаться в таком режиме. Однако мы очень надеемся и ожидаем, что когда наступит 2030 год, год расширения Евросоюза, к тому времени ситуация там радикально изменится. Мы уверены, что так же, как в США победил здравый смысл, в течение этих 5 лет удастся и Евросоюзу, здравый смысл победит, и вернется реально к тем ценностям, ради которых мы стремимся в Евросоюз», - заявил Мачавариани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





