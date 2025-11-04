За 9 месяцев правительство потратило 475,9 млн лари на внештатных сотрудников

04.11.2025 13:49





За первые 9 месяцев 2025 года правительство Грузии потратило 475,888 млн лари на внештатных сотрудников. Это на 67,778 млн лари больше, чем за аналогичный период 2024 года. Согласно отчету об исполнении бюджета, в прошлом году из казны на заработную плату внештатным сотрудникам было потрачено 408,110 млн лари.



Примечательно, что в отчёте об исполнении бюджета не указано, сколько внештатных сотрудников работает в различных министерствах, юридических лицах публичного права и государственных инвестиционных компаниях.



Согласно тому же документу, наряду с внештатными сотрудниками, в 2025 году увеличился и фонд оплаты труда штатных госслужащих. За первые 9 месяцев прошлого года им было выплачено в общей сложности 1,886 млрд лари, а в этом году — 2,210 млрд лари.



К вашему сведению, правительство Грузии планирует ежегодно повышать заработную плату на государственной службе на 10% до 2026 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





