Президент Сербии предложил провести досрочные парламентские выборы на фоне непрекращающего протеста

04.11.2025 14:10





На фоне протестных акций президент Сербии Александр Вучич выступил с предложением о проведении досрочных парламентских выборов.



Как заявил Вучич, этот шаг он предпринимает в знак уважения к требованиям участников протестов. По словам президента, дата выборов будет определена позднее.



«Когда? Это решат компетентные органы. Народ на выборах покажет, какую политику он поддерживает», — заявил Вучич.



Советник президента Сербии в комментарии Financial Times сообщил, что досрочные парламентские выборы в Сербии состоятся до конца 2026 года.



Напомним, в последние дни в Сербии вновь прошли массовые антиправительственные протесты. Их участники почтили память погибших при обрушении железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад год назад.



По словам демонстрантов, причиной гибели 16 человек стали служебная халатность во время строительства вокзала и коррупция во властных структурах. Во время акций полиция задержала 37 человек. Президент Сербии обвинил протестующих в координации своих действий с посольством США.



Антиправительственные протесты в Сербии продолжаются уже год. За это время пост премьер-министра покинул Милош Вучевич. По делу об обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде были арестованы 12 человек, в том числе бывший министр строительства и инфраструктуры Сербии Томислав Момирович.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





