Шарашидзе: Уверен, что ЕК выступит с критическим заявлением, которое «Мечта» интерпретирует как нападение на страну

04.11.2025 14:15





«Из-за преступлений «Грузинской мечты» мы не имеем и не можем иметь хороших ожиданий», — заявил член партии «Гахария — За Грузию» Георгий Шарашидзе.



По его словам, власти отказываются от европейского будущего.



«Понятно, что наши европейские партнёры указывают на демократический регресс. Уверен, что Еврокомиссия сделает критическое заявление, которое «Мечта» по своей привычной практике представит как атаку на страну и проявление враждебного отношения. Мы объясним грузинскому народу, что всё, чего хотят наши европейские партнёры, — это существование демократии в Грузии. В стране должны быть обеспечены права человека и верховенство закона», — заявил Шарашидзе.



Он также отметил, что безвизовый режим — это заслуга исключительно грузинского народа.



«Эта привилегия — то, что называется безвизовым режимом с Европой — принадлежит только грузинскому народу. Безвизовый режим должен быть сохранён. Наша политическая сила делает всё возможное для его сохранения. Что касается критики по поводу демократического отката, думаю, все мы согласны, что эта критика справедлива и объективна», — заявил Георгий Шарашидзе.







